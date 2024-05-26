İsrail Refah’a saldırdı

Kaynak: AA
İsrail Refah’a saldırdı

İsrail Ordusu’nun Refah’a gerçekleştirdiği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası Adalet Divanı saldırıların durdurulması yönünde karar aldı.

Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

6 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgedeki tıp kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi getirildi.

İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait ev hedef alındı.

Uluslararası Adalet Divanının derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusunun Refah kentine saldırıları devam ediyor.

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