İsrail Refah'a saldırı için gün sayıyor. İsrail'e kim dur diyecek?

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Refah'a saldırı için gün sayıyor. İsrail'e kim dur diyecek?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırılara birkaç hafta içerisinde başlayacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

7 Ekim'den bu yana askeri ve diplomatik olmak üzere iki cephede savaştıklarını ifade eden Netanyahu, "Ancak uluslararası baskının arttığı da sır değil." dedi.

Uluslararası toplumda, orduya, hükümete ve kendisine "asılsız suçlamalar" yöneltilerek, savaşı hedeflerine ulaşmadan durdurmaya çalışanların olduğuna işaret eden Netanyahu, "Bunu şimdi, savaşın zirvesinde seçimlere gidilmesi çabasıyla yapıyorlar. Bunu yapıyorlar çünkü yapılacak seçimlerin savaşı durduracağını ve ülkeyi en az altı ay felç edeceğini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, uluslararası baskının İsrail'i savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirmekten alıkoyamayacağını savunarak, bu hedeflerin "Hamas'ı ortadan kaldırmak, tüm rehinelerimizi serbest bırakmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu söyledi.

"Uluslararası toplumdaki dostlarımıza şunu söylüyorum, Holokost'tan bu yana en korkunç Yahudi katliamı 7 Ekim'i bu kadar çabuk mu unuttunuz?" diyen Netanyahu, uluslararası topluma hitaben "İsrail'e baskı yapmak yerine, Hamas ve patronu İran'a baskı yapın." şeklinde konuştu.

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REFAH'A OPERASYON NE ZAMAN?

Refah'a operasyon düzenleyeceklerini tekrarlayan Netanyahu, "Bu amaçla, sivil halkın savaş alanlarından tahliyesine dair adımların atılması da dahil olmak üzere, Refah'a yönelik operasyonel eylem planlarını onayladık. Bu, askeri harekât öncesindeki önemli bir aşamadır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Refah'a operasyonun birkaç hafta içerisinde başlayacağına işaret etti

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