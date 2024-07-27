İsrail Sahra Hastanesi’ni vurdu: 31 ölü

Kaynak: AA
İsrail Sahra Hastanesi’ni vurdu: 31 ölü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr Belah kentinde yer alan Hadice Okulu'ndaki sahra hastanesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının hastaneye üç füze fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda çocukların da arasında bulunduğu 31 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, sağlık sisteminin büyük zarar gördüğü vurgulandı. Sağlık ekiplerinin ve kalan ameliyathanelerin aşırı baskı altında olduğu, eksik malzemeler ve kapalı sınır kapıları nedeniyle sağlık hizmetlerinin ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise Hadice Okulu'nun içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol merkezine" saldırdığını iddia etti. Hedef alınan okul, Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak tanımlanan bir bölgede yer alıyordu.

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