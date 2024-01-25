İsrail saldırılarında can kaybı 26 bine dayandı

Kaynak: İHA
İsrail saldırılarında can kaybı 26 bine dayandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 25 bin 900 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 111’nci gün geride kalırken, can kaybı 26 bine dayandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldi.

İsrail’in Han Yunus’taki hastaneleri kuşattığı bildirilen açıklamada, ambulansların hareketini de engellediği vurgulandı. Açıklamada, 7 bin yaralı ve hasta insanın tedavi için acil olarak bölgeden çıkarılması çağrısında bulunuldu.

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