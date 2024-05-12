İsrail saldırılarında Gazze’de ölü sayısı 35 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından gelen bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 219. gün geride bırakılırken son 24 saat içinde İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği 8 katliamın ardından 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 114 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin olduğu ancak İsrail güçlerinin müdahalesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının 35 bin 34, yaralananların sayısının ise 78 bin 755'e ulaştığı ifade edildi.