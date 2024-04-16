İsrail saldırısının tarihi verildi. Tsunami öncesi sular çekilmesi mi?

1 Nisan tarihinde İsrail hava kuvvetleri tarafından İran’ın Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlendi. Yapılan hava saldırısı sonrasında ikisi komutan mertebesinde 7 Devrim Muhafızı hayatını kaybetmişti.

Yapılan saldırıyı kendi topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendiren İran, İsrail’e misilleme yapacağını açıklamasının ardından 13 Nisan akşamında ilk defa kendi topraklarından yolladığı İHA ve balistik füzeleri ile İsrail’i hedef aldı.

Başta ABD olmak üzere birçok ülke İran’ın saldırıları karşısında İsrail’e desteğini açıklamış, orta doğu ülkeleri ise hava sahalarını uçuşa kapamıştı.

Ürdün ise İran’ın saldırılarına karşın kendi hava sahasından geçen İran İHA’larını düşürdüğünü açıklamıştı. Saldırı sonrasında İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran füzelerinin yüzde 99’unun engellendiği belirtilmişti.

"TSUNAMİ ÖNCESİ SULARIN ÇEKİLMESİ”

Sözcü Televizyonu ekranlarından İran ile İsrail arasında yaşanan son gerilimi yorumlayan Strateji ve Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, olası senaryoları yorumladı. İran’ın tuzağa çekildiğini aktaran Yılmaz, "Birkaç gün evvel İran bu saldırıyı yaptığı zaman stüdyolarda bu konuyu tartışırken, 'İran çok hesaplı, ölçülü bir yanıt verdi ve karşı tarafı tahrik etmedi kendi kamuoyuna da mesaj verdi' demiştik. Bu da komik karşılanmıştı. İran'ın elindekiler bu muydu gibisinden.

Ancak o programda da söylemiştim bu bir kriz yönetimi. Bu krizi oyunu kuran ABD yapıyor. Buradaki kriz yönetiminde yeni bir sayfa çevriliyor.

Ve bu noktada İran tuzağa düşmüş oluyor. İran'ın tuzağa düşmüş olduğu en büyük olay İsrail'e karşılık vererek sahneye gelmesi oldu.

İran bu zamana kadar Yemen'de, Suriye'de ve diğer yerlerde Hizbullah'la vesaireyle savaşıyordu bu örgütleri kullanıyordu. Ama diyordu ki; 'ben bunları yapmadım, arkasında değilim.' Şimdi artık İran bir devlet olarak bu işin içinde ve hedefte.

“NÜKLEER TESİSLER VURALABİLİR”

Yılmaz, İsrail’in olası saldırısında İran’da bulunan nükleer tesislerin hedef alınabileceğini, bunun da İran için bir darbe olabileceğini şu sözler ile açıkladı:

“İsrail bunu ne zaman yapar bilemem ama İsrail'in İran'daki bazı nükleer tesisleri, uranyum tesislerini vuracağını değerlendiriyorum.

Bu tabii İran'a bir darbe olur. Şu anda yapılan şey İran'ı tahrik ederek, savaşın içine sokmak. İran'ın bunlara cevap verirken aslında gücü ve teknolojisi ortaya çıkıyor. Öyle aslında çok da büyük bir gücü olmadığı ortaya çıktı."

SALDIRI NE ZAMAN OLACAK?

İsrail hava kuvvetleri dün yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a yapılacak muhtemel saldırısı için hava kuvvetlerinin hazır olması ile dünya bir kere daha diken üstüne gelirken, CNN Türk muhabiri Serdar Er bu saldırının Yahudi Bayramı sonrasında yapacağını belirtti:

“Önümüzdeki hafta Yahudi Bayramı olacak ve bayramdan sonra da İsrail'in misilleme saldırısını yapacağı beklentisi var. O da Mayıs ayının başlarına denk geliyor”