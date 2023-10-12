İsrail, Şam ve Halep Havalimanını vurdu

İsrail bu kez Suriye'yi hedef aldı. Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu duyurdu. Yerel medya kanalı Sham FM, Suriye hava savunmasının her iki saldırıya da yanıt olarak başlatıldığını söyledi.

Halep Havalimanı'nda hasar olduğu ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, saldırının Şam Havalimanı'na etkisi konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

SURİYE'DEN İSRAİL'E ÇOK SAYIDA TOP ATILMIŞTI

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi." denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.