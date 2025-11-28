İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra bölgesine bağlı bir beldeye düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi öldürdüğü, çıkan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Kuneytra bölgesine bağlı Beyt Cin beldesine baskın düzenlediği belirtildi. Beldedeki bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışan İsrail askerlerinin baskını sırasında çatışma çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek verdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun Beyt Cin'deki bazı bölgeleri topçu atışıyla da hedef aldığı belirtildi.

Saldırıya ilişkin Suriye resmi makamlarından henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu ise saldırıyı yaptığı yazılı açıklamayla doğruladı. Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtildi. Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edildi.

İSRAİL'İN SURİYE SALDIRILARI

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra ili ve Şam kırsalındaki Suriye topraklarına sık sık kara harekâtları düzenliyor. İsrail, Aralık 2024'te Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Güney Suriye'deki işgalini genişletti. O dönemden bu yana İsrail'in askeri müdahaleleri daha sık ve daha şiddetli hale geldi .

İsrail, 1967 savaşının ardından Suriye Golan Tepeleri'ni işgal etti ve o zamandan beri elinde tutuyor. Ancak Esad'ın devrilmesinden sonra İsrail, 1974 tarihli BM anlaşmasını ihlal ederek tampon bölgeyi de ele geçirdi. Stratejik açıdan hayati önem taşıyan Cebel-i Şeyh zirvesi de dahil olmak üzere sınır boyunca daha fazla toprak işgal ederek kendisine yeni bir "tampon bölge" oluşturdu.

İsrail, İran'ın müttefiki Esad'ın devrilmesinden önce de Suriye'yi bombalıyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından diplomatik bir yola girmek yerine saldırılarını ikiye katladı ve bu yıl başkent Şam da dahil olmak üzere birçok bölgeye saldırı düzenledi. Bu saldırılar birkaç Suriyeli askerin ölümüne ve Savunma Bakanlığı'nın vurulmasına yol açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında, İsrail askerleriyle birlikte Suriye'nin güneyinde yasadışı olarak işgal edilen topraklara resmen çıkarma yapması, Şam yönetimini öfkelendirdi. İkili ilişkilerin çıkmaza girmesi Tel Aviv ve Şam hattında gündemde olan güvenlik anlaşması konusunda da şüpheleri artırdı.

İsrail'in tekrarlanan bombardımanları ve müdahalelerinin yanı sıra, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'nın yeni hükümeti ise ülkeyi uluslararası arenaya yeniden katmaya çabalıyor.