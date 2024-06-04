İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek

Kaynak: AA
İsrail Savaş Kabinesi Lübnan sınırındaki gerilimi görüşecek

İsrail'in Savaş Kabinesi, Hizbullah'ın güney Lübnan'dan fırlattığı roketler sonucu son iki gün içinde çıkan yangınlar sebebiyle kuzey cephesindeki durumu görüşmek üzere akşam saatlerinde toplanacak.

Maariv gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli Bakan Benny Gantz'ın isteği üzerine Savaş Kabinesi bir araya gelecek.

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İsrail medyasında Savaş Kabinesi'nin toplanacağına dair haberler dolaşırken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından "Artık konuşma değil, eylem zamanı." ifadesini paylaştı.

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Ayrıca, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan sınırında yer alan ve İsrailliler tarafından ele geçirilen Filistin toprağı Kiryat Shmona'yı ziyaret etti.

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Ben Gvir, Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları sonucu kuzey İsrail'deki ormanların yanan yangınlara karşılık olarak "Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinin ateşe verilmesi ve imha edilmesi" çağrısında bulundu.

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Ben Gvir, "İsrail ordusunun artık görevi Hizbullah'ı yok etmektir." şeklinde konuştu.

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İSRAİL'İN KUZEYİNDEKİ YANGINLAR

Ynet haber sitesinin raporuna göre, Lübnan'daki Hizbullah'ın pazar günü yaptığı roket saldırıları sonrasında İsrail'in kuzeyinde yangınlar başladı.

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Ynet'in başka bir haberine göre, Yukarı Celil bölgesindeki dağlık alanda çıkan yangına 14 itfaiye ekibi ve 6 yangın söndürme uçağı müdahale etti, ancak Hizbullah'ın attığı yeni roketler nedeniyle yangınlar tekrarlandı.

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7 Ekim 2024'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalarını devam ettiriyor.

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Bu çatışmalarda 325 Hizbullah militanı, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi üyesi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad üyesi ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

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