İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Al-Shati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

KAYNAK: İHA
İsrail savaş uçakları Al-Shati mülteci kampını vurdu: 10 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerini ve tesisleri bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin kuzeyine ve Al-Shati mülteci kampı çevresine yaklaşık 30 dakika boyunca hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mülteci kampına düzenlenen saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. En az 6 binanın yıkıldığı kampta Filistinliler, enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışıyor.

Olay yerine ulaşan ambulansların yaralıları ve cansız bedenleri Gazze’deki Şifa Hastanesi'ne naklettiği öğrenildi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinli sayısının bin 354’e, İsrailli sayısının ise bin 300’e yükseldiği açıklanmıştı.

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