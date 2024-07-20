İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu. Orta Doğu'da savaşın cephesi genişliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail savaş uçakları Yemen'i vurdu. Orta Doğu'da savaşın cephesi genişliyor

İsrail, Tel Aviv'e İHA'lı saldırı düzenleyen Husilere yönelik misilleme saldırısı düzenledi. Yemen'deki Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı.

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde kentini vurdu. Limandaki yakıt depoları alev topuna döndü.
İsrail'den Yemen'deki Husilere misilleme geldi. İsrail'e ait savaş uçakları, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan liman kenti Hudeyde'ye saldırı gerçekleştirdi. Huseyde Limanı'nın hedef alındığı saldırıda yakıt depoları alev aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e son aylarda düzenlenen yüzlerce saldırıya karşılık İsrail savaş uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı bölgesinde Husilere ait askeri hedefleri vurdu" sözlerine yer verildi.

HUSİLER TEL AVİV'E SALDIRMIŞTI


Yemen'deki Husiler dün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu saldırıya karşılık verileceğini duyurmuştu.

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