İsrail savaş uçakları yine Gazze'yi vurdu: 8 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları yine Gazze'yi vurdu: 8 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

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Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da iki eve düzenlediği bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

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