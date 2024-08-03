İsrail Savunma Bakanı ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Gallant, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile erken saatlerde gerçekleştirdiği toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir araya geldi.

Görüşmede Gallant, "İsrail ile ABD arasındaki benzeri görülmemiş güvenlik iş birliğinin, bölgesel güvenlik ve istikrar için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin’e son güvenlik gelişmeleri hakkında bilgi verdiği ve Gazze'deki savaş ile esirlerin iadesi konusunu ele aldığı ifade edildi. Bakan Gallant, İsrail’in esirlerin iadesi konusunda hızlı bir anlaşma sağlama ve bu sürecin tamamlanması yönündeki kararlılığını vurguladı.