İsrail Savunma Bakanı ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: İHA
İsrail Savunma Bakanı ABD’li mevkidaşıyla görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Hizbullah’ın saldırı tehditleri ışığında diplomatik görüşmelerine devam ediyor.

Gallant, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile erken saatlerde gerçekleştirdiği toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de bir araya geldi.

Görüşmede Gallant, "İsrail ile ABD arasındaki benzeri görülmemiş güvenlik iş birliğinin, bölgesel güvenlik ve istikrar için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin’e son güvenlik gelişmeleri hakkında bilgi verdiği ve Gazze'deki savaş ile esirlerin iadesi konusunu ele aldığı ifade edildi. Bakan Gallant, İsrail’in esirlerin iadesi konusunda hızlı bir anlaşma sağlama ve bu sürecin tamamlanması yönündeki kararlılığını vurguladı.

Son Haberler
Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek' Gündem
Ünlü anket firmasından AKP’ye kötü haber. 'Instagram yasağı en az 2 puan oy kaybettirecek'
Polisler her yerde onu arıyor Gündem
Polisler her yerde onu arıyor
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti Dünya
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü! Gündem
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır Gündem
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü Dünya
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı Magazin
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı