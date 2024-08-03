İsrail içinde sivillerin olduğu okulu vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail içinde sivillerin olduğu okulu vurdu

İsrail ordusu, işgal ettikleri Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu vurdu. Yapılan saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL SİVİLLERİN BULUNDUĞU OKULA SALDIRDI

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden gerçekleştirilen açıklamada, İsrail bugün Gazze şehrindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde zorla yerinden edilmiş Filistinli sivillerin kaldığı bir okula saldırı düzenledi. Gerçekleştirilen saldırıda en az 10 kişinin öldüğü duyuruldu.

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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrindeki Filistinli Ebu Hasene ailesine ait eve gerçekleştirilen hava saldırısında da aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti. Saldırıda binanın tamamen yıkıldığı ve enkaz altında hâlen çıkarılmayı bekleyen sivilleirn bulunduğu belirtildi. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD) İsrail'in Refah şehrine yönelik her türlü saldırı ve askeri faaliyetine derhal son vermesine karar vermişti.

Gazze şehrindeki El Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinin anlattıklarına göre, İsrail keşif uçakları, şehirdeki Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinli sivili hedef alan füze saldırısı gerçekleştirdi. Yapılan saldırıdan sonra ahastaneye iki ölü ve durumu ağır olan bir yaralı getirildi. Şeyh Rıdvan mahallesindeki saldırıyla beraber can kaybı en az 10'a yükseldi.

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