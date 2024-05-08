İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın ziyaret ettiği askeri üssü vuruldu

Hizbullah Hareketi’nin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın ziyaret ettiği askeri üssü İran yapımı füzelerle hedef aldığı açıklandı.

Hizbullah İsrail’e ait Branit Üssü'nde yer alan 91. Tugay’ı, Burkan füzesi ile hedef aldı.

Times of Israel’in haberine göre de Gallant İsrail'in kuzeyinde yer alan 91. Tugayı’na yaptığı ziyarette İsrailli sivillerin evlerine geri dönmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İSRAİL’İN HEDEFİNDE LÜBNAN VAR

Gallant, Lübnan'ı işaret ederek askerlere kendilerini yeni bir göreve hazırlamalarını ve yaz mevsiminin çok hareketli geçebileceğini söyledi.

Lübnan medyası ise Hizbullah’ın, Gallant 91. Tugay'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra "Burkan" füzesiyle üssü hedef aldığını kaydetti.

Saldırı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair ise bir bilgi paylaşılmadı.