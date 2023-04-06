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İsrail güvenlik yetkilileri Lübnan gündemi ile acil toplanıyor

Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket fırlatıldığı bildirildi. Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı aldığı bildirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:34
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İsrail Savunma Bakanı güvenlik yetkilileriyle acil toplanıyor

İsrail güvenlik yetkilileri Lübnan gündemi ile acil toplanıyor
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Editör: Barış Atakan

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın Ortadoğu'da gerilimi tırmandırdı. İsrail televizyonundan yapılan açıklamada 10 dakika içinde Lübnan'dan 100 roket atıldığı duyuruldu.

Bunun üzerine açıklama İsrail Savunma Bakanlığından geldi. Yapılan yazılı açıklamada,  İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik durumuna ilişkin İsrailli yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi..

İsrailli Bakan Gallant'ın, son duruma ilişkn toplantı yapmak için üzere üst düzey güvenlik görevlileri ile acil toplantı yapacağı aktarıldı.

Gallant’ın, roket saldırıları üzerine, “İsrail Genelkurmay Başkanı ve diğer savunma yetkililerine gerekli talimatları verdiği” kaydedildi.

Diğer yandan İsrail acil yardım servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda yaralananlarda var.

İsrail acil yardım servisinin açıklamasında saldırının ardından sağlık ekiplerinin yüksek alarma geçtiği ve yaralananlara müdahale ettiği vurgulandı.

 

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