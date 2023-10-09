İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan 'savaş hali'nin seyrine dair yeni açıklama

İsrail ordusu, militan grup Hamas'ın cumartesi günü erken saatlerde ülkeye iddia ettiği 5.000 roketi atmasının ardından 'savaş hali' ilan etti. Kısa süre içerisinde çok sayıda kişi ölürken, İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan yeni açıklama geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan 'savaş hali'nin seyrine dair yeni açıklama

Hamas'ın yüksek askeri komutanı Muhammed Deif, Filistinlileri İsrail'le yüzleşmeye çağırırken, Mescid-i Aksa Fırtınası operasyonunun 'artık yeter' beyanı olduğunu söylemişti.

Her iki taraf da tüm güçleriyle birbirine saldırırken tarafların yaptıkları açıklamalar da yakından takip ediliyor.

Pek çok ülkenin desteğini arkasına alan İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ilan ettikleri 'savaş hali'ne dair yeni bir açıklamada bulundu. Daha önce siyasi kademe tarafından durdurulduğunu söyleyen Gallant bu sefer farklı hareket edeceğini söyledi.

Yoav Gallant, Hamas'a dair şu açıklamada bulundu:

• 15 yıl önce Güney Komutanlığı Başkanı olarak Hamas'ı yok etmeye yaklaştım.

• Siyasi kademe tarafından durduruldum. Bu durum devam etmeyecek.

• Gazze'de sahadaki gerçeği değiştireceğiz. Hamas bunu 50 yıl boyunca hatırlayacaktır.

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