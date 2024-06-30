İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit

Kaynak: İHA
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalarla ilgili olarak, “Eğer Hizbullah savaşa girerse ne yapacağımızı biliyoruz” diyerek uyarılarda bulundu.

Son dönemde artan gerilimler, İsrail'in kuzeyindeki durumu gerginleştirirken, İsrail vatandaşları Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarılıyor.

Yoav Gallant, İsrail'in askeri güçlerini ve aynı zamanda siyasi stratejilerini hazır tuttuklarını belirtti. “Savaş aramıyoruz ama buna hazırız. Eğer Hizbullah savaş seçeneğini tercih ederse, buna nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz. Ancak anlaşma yolunu seçerlerse, buna da hazırız” şeklinde konuşan Gallant, İsrail askerlerine ve kuzeyde yaşayan İsraillilere bu sürecin kolay olmadığını fakat Hizbullah ve Lübnan için daha da zor olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sığınaktan konuşarak verdiği açıklamaları eleştirerek, “Gerçek mücadele sahada yapılır” dedi. Gallant ayrıca, Lübnan'da 450 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü ve bölgenin ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, bu durumun düşmana ağır bir yük getirdiğini ifade etti.

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