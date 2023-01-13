13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer, İsrail dizisi olan ‘Shtisel’in uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Shtisel’in uyarlaması Ömer dizisine yabancı basından yorum yağdı. Peki, İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı? Ömer dizisine nasıl tepkiler geldi?

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:19
Takip Et

İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?
+
Aa
-

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi aslı İsrail’de yayınlanan ‘Shtisel’in uyarlaması. Ömer dizisi oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Peki, İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

Ömer dizisi geçtiğimiz hafta Star TV ekranlarında Pazartesi yayın hayatına başladı. Fragmanı yayınlandığı ilk günden beri çok konuşulan Ömer dizisinin aslı İsrail’de yayınlanmış olan ‘Shtisel’ dizisinin uyarlaması. 'Shtisel' dizisinin Müslüman toplumuna uyarlanması çok konuşulmuştu.

Ömer dizisine sadece ülkemizden değil yabancı basından da pek çok yorum geldi. Peki, İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, İsrail dizisi 'Shtisel'in uyarlaması olan ve ilk bölümü yayınlanan Ömer dizisinin, yabancı basında nasıl yorumlandığını yazdı.

Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Çok izlenen İsrail dizisi 'Shtisel' uyarlaması 'Ömer' ilk bölümü yayınlandı. Merak ettim yabancı basın nasıl yorumlamış bu durumu. Eğlence sektörünün önemli yayını 'Hollywood Report' 'Türk Televizyonu, İsrail Dizisi ''Shtisel''i Yeniden Çekecek' diye başlık atmış. Alt başlık; 'Ultra Ortodoks(Haredi) Yahudi toplumunda geçen aşk hikayesi, Türkiye'nin muhafazakar Müslüman toplumuna uyarlanıyor'.

Televizyon sektörünün ciddi yorum haber sitesi TBİ (Television Business İnternational) 'Türkiye'nin Star TV'si, İsrail'in ultra - ortodoks hiti 'Shtisel'in uyarlamasını yayınlıyor' başlığını atmış.

Yahudi cemaatinin yayın organları da ilgi göstermiş. Peki nasıl bir başlıkta değerlendirmişler? 'Türkiye'de ortodoks dizi 'Shtisel' Müslüman izleyiciler için uyarlandı' (The Times of İsrael/2012'de yayın hayatına başlayan İsrail'in çok dilli çevrimiçi gazetesi). İsrail'in önemli gazetelerinden The Jerusalem Post da benzer bir başlıkta vermiş haberi. İngiltere'de yayınlanan haftalık 'Jewish News' 'Shtisel' geri döndü ama bildiğiniz gibi değil' demiş."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.