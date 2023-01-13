Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi aslı İsrail’de yayınlanan ‘Shtisel’in uyarlaması. Ömer dizisi oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çekiyor. Peki, İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

Ömer dizisi geçtiğimiz hafta Star TV ekranlarında Pazartesi yayın hayatına başladı. Fragmanı yayınlandığı ilk günden beri çok konuşulan Ömer dizisinin aslı İsrail’de yayınlanmış olan ‘Shtisel’ dizisinin uyarlaması. 'Shtisel' dizisinin Müslüman toplumuna uyarlanması çok konuşulmuştu.

Ömer dizisine sadece ülkemizden değil yabancı basından da pek çok yorum geldi. Peki, İsrail 'Shtisel'in uyarlaması 'Ömer', yabancı basında nasıl yorumlandı?

Yazar- müzisyen Sina Koloğlu, İsrail dizisi 'Shtisel'in uyarlaması olan ve ilk bölümü yayınlanan Ömer dizisinin, yabancı basında nasıl yorumlandığını yazdı.

Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Çok izlenen İsrail dizisi 'Shtisel' uyarlaması 'Ömer' ilk bölümü yayınlandı. Merak ettim yabancı basın nasıl yorumlamış bu durumu. Eğlence sektörünün önemli yayını 'Hollywood Report' 'Türk Televizyonu, İsrail Dizisi ''Shtisel''i Yeniden Çekecek' diye başlık atmış. Alt başlık; 'Ultra Ortodoks(Haredi) Yahudi toplumunda geçen aşk hikayesi, Türkiye'nin muhafazakar Müslüman toplumuna uyarlanıyor'.

Televizyon sektörünün ciddi yorum haber sitesi TBİ (Television Business İnternational) 'Türkiye'nin Star TV'si, İsrail'in ultra - ortodoks hiti 'Shtisel'in uyarlamasını yayınlıyor' başlığını atmış.

Yahudi cemaatinin yayın organları da ilgi göstermiş. Peki nasıl bir başlıkta değerlendirmişler? 'Türkiye'de ortodoks dizi 'Shtisel' Müslüman izleyiciler için uyarlandı' (The Times of İsrael/2012'de yayın hayatına başlayan İsrail'in çok dilli çevrimiçi gazetesi). İsrail'in önemli gazetelerinden The Jerusalem Post da benzer bir başlıkta vermiş haberi. İngiltere'de yayınlanan haftalık 'Jewish News' 'Shtisel' geri döndü ama bildiğiniz gibi değil' demiş."