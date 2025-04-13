İsrail sivil noktalara saldırıyor! Hastaneyi roket ile vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

ACİL SERVİS BİNASI TAMAMEN YIKILDI

İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

HAMAS: YENİ BİR SAVAŞ SUÇU

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısının doğrudan sivil hedeflerin ve sağlık altyapısının hedef alındığı yeni bir savaş suçu olduğunu vurgulandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi olarak da bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı ve hastanenin acil servis binasının tamamen yıkılması, içerideki hasta ve yaralıların yerinden edilmesi; faşist işgal ordusunun Gazze'de işlediği cani suçlar zincirine bir yenisini eklemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniçağ Gazetesi: İktidar, Mavi Vatan'ın yok oluşunu seyrediyor

İsrail ordusu işgale başladı! Kuzeyden ve Güneyden sıkıştırdılar