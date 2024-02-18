İsrail sivillerin sığındığı binayı hedef aldı: 3’ü çocuk 10 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 135 gündür aralıksız şekilde devam ediyor. Kamu oyunda oluşan tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alan İsrail ordusu saldırılarına bir yenisini ekledi.

İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı hedef aldı.

Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil ise Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 29 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985’e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883’e yükseldiği belirtilmişti.

TULKERİM’E SALDIRI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında 2 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin 19 yaşındaki Nebil Amir ile 36 yaşındaki Muhammed el-Avfi olduğu duyuruldu.

Açıklamada İsrail askerlerinin Avfi'nin cesedini henüz Filistinlilere teslim etmediği de aktarılan bilgilerin arasında yer aldı. Saldırıda iki Filistinlinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise stabil olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2'sinin ise yaralandığı belirtilmişti.