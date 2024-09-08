İsrail sokaklarında esir takası için dev protesto

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail sokaklarında esir takası için dev protesto

İsrailliler on binler esir takası anlaşmasının kabulü için sokaklara indi.

Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere İsrail'in birçok kentinde on binlerce vatandaş, esir takası anlaşmasının kabul edilmesi için sokaklara döküldü.

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Göstericiler, Netanyahu hükümetine Gazze'deki Filistinli gruplarla müzakereleri hızlandırma çağrısında bulunarak, esirlerin serbest bırakılmasını talep etti.

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Tel Aviv ve Hayfa'da ana yollar trafiğe kapatıldı, kalabalık sloganlar ve dövizlerle hükümete baskı yaptı.

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İsrail Kanal 12, bu gösterilerin, 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen en büyük kitlesel protesto hareketlerinden biri olduğunu duyurdu.

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Netanyahu yönetimi, Hamas ile esir takası anlaşmasına varamamakla eleştiriliyor. İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki son saldırılarda kaybedilen esirlerin ölümünden Netanyahu'yu sorumlu tutarken, Başbakan ise anlaşma sürecinin önündeki engelin Hamas olduğunu savunuyor.

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