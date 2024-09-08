İsrail'de 500 bin kişiden Netanyahu'ya şok

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler artarak devam ediyor.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylar ve altı esirin ölümü sonrasında, hükümetin bu kriz karşısında izlediği politikaları protesto etti.

Kalabalık, “Philadelphia Koridoru esirlerin çıkmazı oldu”, “Esirleri eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail’i felakete sürüklüyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Viyana'da Gazze'ye yönelik israil saldırıları bir kez daha protesto edildi

Protestocular, Netanyahu hükümetinin derhal bir anlaşmaya vararak esirlerin serbest bırakılması için adım atması gerektiğini dile getirdi.

Gösteriler sırasında Netanyahu aleyhine yoğun sloganlar atıldı ve başkentin önemli noktalarından Ayalon Otoyolu kısa bir süreliğine kapatıldı.

Polis, esirlerin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilere müdahale ederek, iki kişiyi gözaltına aldı.

Kudüs’te de benzer taleplerle düzenlenen bir başka protestoda, katılımcılar davul çalarak hükümeti esir değişimi anlaşmasına zorlamak için yürüyüş yaptı ve sokaklarda seslerini yükselttiler.