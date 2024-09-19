İsrail son 24 saatte 34 Filistinliyi öldürdü

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail son 24 saatte 34 Filistinliyi öldürdü

İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 9’u çocuk 34 Filistinliyi katlettiği ortaya çıktı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

41 BİN 272 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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