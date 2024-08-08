İsrail takımları Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan men edildi

İsrail, Belçika'ya açık ve karma kategorilerde yarışan iki takım gönderdi. Etkinliğin hazırlıkları sırasında, Gent şehri yetkilileri ve turnuva organizatörü olan Avrupa Ultimate Federasyonu, İsrail'in katılımına yönelik yerel protestoların "Gazze'de devam eden çatışma nedeniyle" mümkün olabileceğini belirledi. Gent Belediye Başkanı tarafından yapılan resmi bir açıklamaya göre bu oyunların boykot edilmesini ve diğer protestoları içerebilirdi.

Protestolar konusunda endişeler akılda tutularak, İsrail'in oyunları yakınlardaki De Pinte'de, ayrı bir belediye olan Sportspark Moerkensheide'deki bir uydu sahaya taşındı. Ancak, şehir yetkililerine ve Belçika gazetesi De Standaard'a göre, mekan gece boyunca tahrip edildi .

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Filistin yanlısı aktivistler spor kompleksi binalarını kırmızı boya ile boyayıp "İsrail'i hemen boykot edin!" mesajı yazdı.

Yerel yetkililer bugün tüm maçların ertelendiğini ve EUF bu akşam İsrail delegasyonunun turnuvaya katılmasına artık izin verilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, "EYUC'nin tüm ülkeler tarafından katılımını mümkün kılmak için çok sayıda girişimde bulunulduğu ancak kararın yerel yetkililer tarafından elinden alındığı" belirtildi.

İsrail cephesinden men kararına sert tepkiler sürerken, İsrailli takım yetkilileri kararın tamamen siyasi olduğu ve Belçikalı yetkilileri vandalizme karşı dik duruş gösterememekle suçladı.

Turnuva yarın yerel saatle 12:00'de değiştirilmiş bir programla başlayacak. Tüm takımlara sanki o zaman diliminde oynayacaklarmış gibi hazırlanmaları söylendi ve program yerel saatle 09:00'da takımlara gönderildi.