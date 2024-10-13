İsrail tankları BM üssüne girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail tankları BM üssüne girdi

İsrail tankları BM üssüne girdi. Birleşmiş Milletler, konuya ilişkin, "Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik." açıklaması geldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

Mavi Hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üç müfreze İsrail askeri̇ni̇n Mavi̇ Hat'tan Lübnan'a geçtiğinin gözlemlendiği bildirildi.

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Barış Gücü, İsrail tanklarının UNIFIL mevziisinin ana kapısını tahrip ettiğini ve mevziiye zorla girdiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "15 barış gücü görevlisi, aynı noktaya birden fazla mermi atılmasının duman yayması sonucu cilt tahrişi de dahil olmak üzere çeşitli etkilere maruz kaldı."

BM barış gücü askerleri, İsrail askerlerinin Lübnan sınır köyünde hareketlerini engellediğini de söyledi ve İsrail'den "şok edici ihlaller" için açıklama talep etti.

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