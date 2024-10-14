İsrail tankları Suriye'ye girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail tankları Suriye'ye girdi

İki İsrail tankı Suriye'ye girerek sınır kasabası Kuneytire yakınlarında konuşlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
İsrail tankları Suriye'ye girdi
İsrail tankları Suriye'ye girdi
Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi
Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi
Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı
Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına iniyor
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına iniyor