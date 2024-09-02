İsrail taraftarı Arap taraftarlara sopalarla saldırdı. İsrail'de ortalık karıştı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
İsrail taraftarı Arap taraftarlara sopalarla saldırdı. İsrail'de ortalık karıştı

İsrail Ligi'nde oynanan Hapoel Beer Sheva-Bnei Sakhnin maçında ortalık karıştı. Hapoel Beer Sheva taraftarı, İsrail Milli Marşı'nı protesto eden Arap taraftarlara sopalarla saldırdı.

Hapoel Beer Sheva'nın İsrail Ligi'nde Bnei Sakhnin ile oynadığı maçta olaylar çıktı.

İsrail Milli Marşı okunduğu sırada Arap kökenli kulüp Bnei Sakhnin'in taraftarları, marşa protesto gösterdi.

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Bu olay sonrası sahaya sopalarla inen Hapoel Beer Sheva taraftarı, Bnei Sakhnin taraftarlarına saldırdı.

Emniyet güçleri saldırıyı engelleyemeyince maç tatil edildi ve ertelendi.

Yaşanan bu olay sosyal medyada gündem oldu.

Mücadele sonrası açıklama yapan Bnei Sakhnin Başkanı Muhammed Ebu Yunus saldırıyı kınarken, "Burada futbol oynamak imkansız. Biz futbol oynamaya geldik ama futbolcularımız korkutuldu. Polis nerede? Tutuklanmayacaklarını bildikleri için böyle şeyler yaptılar." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ DE İSRAİL'DEN
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan maçın tarafsız sahada oynanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise bu durumun söz konusu bile olmayacağını açıklarken, ''Kabul edeceğimiz bir şey değil. Çok çekiniyorlarsa İstanbul'a gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler." dedi.

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