İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı

İsrail'in bombalı saldırısı canlı yayın sırasında yaşandı. Bölgedeki bir muhabir, gelişmeleri aktarırken büyük bir patlama meydana geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı canlı yayın sırasında gerçekleşti. Bölgedeki bir muhabir, gelişmeleri aktarırken şehirde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bina yerle bir oldu.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in güney bölgelerine bugün sabah saatlerinden itibaren "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Filistinli gruplar çok sayıda İsrailli askeri ve sivili esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdü.

İsrail hükümeti yaşananların ardından Hamas'a savaş ilan etti ve Gazze'ye bombardıman başlattı. Ağır bombardımana uğrayan Gazze'den dumanların yükseldiği görüldü. Bu sırada saldırı anı, bölgedeki bir Arap muhabirin kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yayılan videoda, Gazze Şeridi'ndeki binaları hedef alan İsrail'in birçok yapıyı yerle bir ettiği görülüyor.

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İsrail Gazze'yi bombalıyor
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