İsrail vatandaşı dram yaşayan Gazzelilerle böyle dalga geçti

Bir sosyal medya kullanıcısı İsrail tarafından elektrik ve suyu kesilen Gazze ile dalga geçti. O anlar izleyenler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail vatandaşı dram yaşayan Gazzelilerle böyle dalga geçti

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken durumdan en çok siviller etkilenmeye devam ediyor. İsrail tarafından elektriği ve suyu kesilen Filistin tarafında insani dram yaşanıyor.

Instagram’da ‘Matanel_Layany isimli’ kullanıcı ise Gazze’de yaşayanlara dalga geçtiği bir video yayınladı.

Sahip olduğu elektrik ve suyla Gazzelilerle dalga geçen kullanıcı, tepki çeken paylaşımı sonrasında hesabını sildi.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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