İsrail ve Hamas anlaştı: Rehine takasına onay

İsrail ve Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandı. Rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını açıklayan İsrail Başbakanı Netanyahu, geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

KAYNAK: AA
İsrail ve Hamas anlaştı: Rehine takasına onay

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurdu.

KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

NETANYAHU: SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı.

Sözlerinin devamında ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, "Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde genişletilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'ın kalan rehinelere tıbbi destek sağlamasını da içeriyor" ifadelerini kullandı.

KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

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