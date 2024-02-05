İsrail ve Ukrayna’ya 118 milyar dolar yardım. Senato yasa tasarısını açıkladı

ABD Senatosu, içerisinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail’e yardım sağlamak amacıyla 118 milyar dolarlık bir yasa tasarısını duyurdu. Temsilciler Meclisi’nin muhalefetine rağmen ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’yi bu iki partili anlaşmayı hızla onaylamaya çağırdı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise, tasarının meclise ulaştığında “erken bir şekilde rafa kaldırılacağını” belirtti.

ABD’nin geniş kapsamlı sınır güvenliği ve dış askeri yardım tasarısı, Donald Trump’ın muhalefetine rağmen, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Senato destekçileri tarafından ilerletileceği belirtildi. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, tasarının Çarşamba günü ilk oylamasının yapılması için gerekli adımları atacağını duyurdu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, X’teki bir açıklamasında “Bu tasarı, beklediğimizden daha kötü ve Başkan’ın yarattığı sınır krizini çözmeye yaklaşamayacak” dedi.

DEMOKRATLAR ÖFKELİ

Eğer tasarı yasalaşırsa, ABD’de göç ve sınır güvenliği konularında on yıllardır yapılan en önemli değişiklikler gerçekleşmiş olacak.

Bazı Demokratlar ise, çocukken ABD’ye getirilen “Dreamer” göçmenler de dahil olmak üzere, uzun yıllardır ABD’de yaşayan 11 milyon belgesiz kişiye vatandaşlık yolunu açmayan bu tasarıya öfkeli.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN ‘5 BİN KİŞİ’ ŞARTI GETİRİLECEK

Bağımsız Senatör Kyrsten Sinema, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasanın ABD’nin güney sınırını güvence altına alacağını ve yedi gün boyunca günde ortalama 5 binden fazla geçiş girişimi olması durumunda İç Güvenlik Bakanlığı’nın sınırı çoğu göçmene “kapatmasını” gerektireceğini belirtti.

Tasarının müzakerecilerinden Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, gelen göçmen sayısının önemli ölçüde düştüğü için sınırın muhtemelen en az üç hafta kapalı kalacağını ifade etti.

UKRAYNA VE İSRAİL’E DEV YARDIM

Senato’nun Tahsisat Komitesi’ne başkanlık eden Senatör Patty Murray’in verdiği bilgilere göre, tasarıda sınır güvenliği için 20.23 milyar dolar, Rusya ile savaşan Ukrayna’yı desteklemek için 60.06 milyar dolar, İsrail için 14.1 milyar dolar güvenlik yardımı, ABD Merkez Komutanlığı ve Kızıldeniz’deki çatışma için 2.44 milyar dolar ve Çin ile karşı karşıya olan Hint-Pasifik’teki ABD ortaklarını desteklemek için 4.83 milyar dolar ayrıldı.

Ukrayna, Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere çatışma bölgelerindeki sivillere insani yardım sağlamak üzere 10 milyar dolarlık ek bir fon sağlanacak.