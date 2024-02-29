Flaş.. Flaş.. İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu

AFP, İsrail'in yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurduğunu ve 70'ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi yetkilisi, İsrail'in yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 70'ten fazla kişinin öldüğünü iletti. Katar merkezli El Cezire’nin haberine göre, İsrail yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurdu. Saldırı sonucunda 77 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 250 kişi yaralandı. Ölü sayısının 100'ü aşabileceği belirtildi.

Saldırının, Gazze’nin güneyinde bulunan Nablusi Kavşağının yakınlarına yapıldığı belirtildi. Diğer yandan yerel basının aktardığına göre, bu sabah Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü. İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı iletildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 411 Filistinli öldü, 4 bin 600'den fazla kişi de yaralandı.

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