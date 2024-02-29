İsrail'den rezalet açıklama. Yardım bekleyen Gazzelilere saldırıldı 104 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
İsrail'den rezalet açıklama. Yardım bekleyen Gazzelilere saldırıldı 104 kişi hayatını kaybetti
İsrail Ordusu’nun kıtlık ile mücadele eden Gazzelilerin, kente girebilen yardım tırının etrafını sarması sonucunda Gazzelilere ateş açmasının ardından 104 Gazzeli sivil hayatını kaybetti 760 Gazzeli yaralandı. İsrail ordusu vahşi saldırı sonrasında rezalet bir açıklama yaptı.

İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.

İsrail güvenlik kaynakları, bugün işledikleri insanlık suçuna ilişkin rezalet bir açıklama yaptı.

Güvenlik güçleri yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti.

Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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