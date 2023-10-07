İsrail yedek subayları göreve çağırdı. İsrail medyası: 35 asker esir alındı

İsrailli haber kuruluşu Ynet News, Hamas'ın 35 İsrail askerini ve çok sayıda İsrailliyi esir aldığını aktardı.c

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail yedek subayları göreve çağırdı. İsrail medyası: 35 asker esir alındı

İsrailli haber kuruluşu Ynet News, Hamas'ın askeri kolunun 35 İsrail askerini yakaladığını açıkladığını bildirdi.

Hamas, açıklamasında “Güçlerimiz, İsrail'in yerleşim yeri Sderot'ta 35'ten fazla İsrailli asker ve sivili yakalamayı başardı ve bunlar Gazze Şeridi'ne nakledildi.” ifadelerini kullandı.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri çağıran kararnameyi imzaladı.

Kassam Tugayı'nın askerleri, esir aldıkları İsrailli kadının videosunu tekbir getirerek paylaştı.

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