İsrail Zelenskiy’i reddetti

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrası bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunmak isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Tel Aviv tarafından geri çevrildiği belirtildi.

İsrail Zelenskiy’i reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hamas'ın İsrail'deki saldırıları sonrası bu ülkeyi ziyaret etmek istedi; ancak talep, Tel Aviv tarafından geri çevrildi.

Euronews’te yer alan haberde, İsrail basınında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz hafta Avrupa ülkelerine giden Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte İsrail'e bir dayanışma ziyareti yapmayı planladı.

zelenskiy.jpgBUNUN İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL DENİLEREK REDDEDİLDİ

Zelenskiy'ye "bunun için doğru zaman olmadığını" belirten Tel Aviv, 'ancak ilerideki bir tarihte kendisini kabul edebileceklerini’ bildirdi.

Hamas saldırısının ardından İsrail'e 'güçlü desteğini' açıklayan Zelenskiy, Tel Aviv'in "teröristlerin saldırılarına karşı kendini savunma hakkının tartışılmaz olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, uluslararası destek çağrısında bulunarak "Terör her zaman bir suçtur, sadece bir ülkeye ya da belirli kurbanlara karşı değil, bir bütün olarak insanlığa karşı işlenen bir suçtur" ifadelerini kullanmıştı.

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