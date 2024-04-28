İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi

Kaynak: İHA
İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi
İsrail’in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı 34 bin 388’e çıktı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bu süre zarfında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388’e, yaralı sayısının da 77 bin 437’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar ise İsrail saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70’inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50’sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

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