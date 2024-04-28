İsrail’de can kaybı 34 bin 388’e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bu süre zarfında hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388’e, yaralı sayısının da 77 bin 437’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar ise İsrail saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70’inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50’sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.