İsrail’de hükümet karıştı: Şartlarını açıklayıp Netanyahu’yu tehdit ettiler

Kaynak: AA
İsrail’de hükümet karıştı: Şartlarını açıklayıp Netanyahu’yu tehdit ettiler
İsrail'de hükümet ortağı olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Refah'a saldırılmaması durumunda hükümeti düşüreceklerini açıkladı.

İsrail'de hükümetin ortakları olan Yahudi Gücü Partisinin lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı yapılmadığı takdirde hükümeti düşürme tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, Ben-Gvir ve Smotrich’in Başbakan Binyanmin Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının ardında ateşkes görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin yatıyor.

Haberde, iki bakan tarafından Refah'a saldırıdan vazgeçilmesi halinde, İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmemiş olacağının ileri sürüldüğü belirtildi.

İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti, Smotrich ve Ben-Gvir'in partilerinin çekilmesi durumunda düşüyor.

afp-287646-01-08078488-1.jpg(Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich)

REFAH'A SALDIRI

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

Tel Aviv yönetiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, daha önce İsrail tarafından "güvenli olduğu" iddia edilen Refah'a sığındı.

Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerinden gelen Filistinlilerle birlikte Refah'ın nüfusu 4 kattan fazla yükselerek 1,5 milyona ulaştı.

Buraya sığınan halkın büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail’in sık sık hava saldırılarıyla hedef aldığı Refah’a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin sığınacak bir yerinin kalmayacağı tahmin ediliyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına 9 Şubat'ta, "Refah'a saldırı planı hazırlanması" yönünde emir vermişti.

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