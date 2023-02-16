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İsrail vatandaşı Filistinlileri vatandaşlıktan atacak yasa onaylandı

İsrail Meclisi, terör suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:14
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İsrail'de İsrail vatandaşı Filistinlilerin vatandaşlığını iptal edebilecek yasa onaylandı

İsrail vatandaşı Filistinlileri vatandaşlıktan atacak yasa onaylandı
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İsrail Meclisi'nde, "Terör Suçu İşlediği İçin Tazminat Alan Terörist Ajanın Vatandaşlık veya İkamet Durumunun İptal Edilmesi” adıyla sunulan tasarı, düzenlenen iki oturumda, 10 "hayır" oyuna karşılık 94 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail devletine duyulan güveni suistimal edecek bir suçtan hüküm giymiş bir İsrail vatandaşı veya İsrail’de daimi oturum izni bulunan kişinin, bu suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılması ve işlediği suça karşılık Filistin yönetiminden maddi yardım alması halinde, duruma göre vatandaşlığının veya daimi ikamet izninin iptal edileceği, Filistin yönetimi topraklarına veya Gazze Şeridi'ne yerleştirileceği" kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İsrail vatandaşlığına veya daimi ikamet iznine sahip birçok kişi, Filistin yönetiminden düşmanca eylemlerde bulunma karşılığında maaş ve tazminat olarak aylık maaş alıyor ve bu maaşlar, kişinin tutukluluk süresiyle orantılı olarak kademeli şekilde artıyor.

Onaylanan yasaya göre bu kişiler, doğrudan Filistin yönetimi veya yabancı bir kuruluş aracılığıyla maddi destek almaları durumunda, sahip oldukları vatandaşlık veya oturum haklarından feragat etmiş sayılacaklar.

İsrail içindeki Filistinlilerin vatandaşlığı bulunurken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler daimi oturum iznine sahip.

İsrail'in 1948'de kurulmasıyla birlikte yüz binlerce Filistinli zorunlu göçe tabi tutulurken, bazı Filistinliler artık İsrail sayılan sınırlar içerisinde kaldı. İsrail'in kuruluş tarihi itibarıyla bu Filistinlilere "48 Arapları" deniyor ve İsrail'deki nüfusun yüzde 21'ini oluşturuyorlar. (AA)

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