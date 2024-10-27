İsrail'de kamyon otobüs durağına daldı! Mossad karargahı yakınına saldırı

İsrail Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot Kavşağı'nda bir kamyon, onlarca kişinin beklediği otobüs durağına çarptı. Meydana gelen olay sonucu durakta bekleyen çok sayıda kişi kamyonun altında kaldı.

İsrail basınının aktardığına göre Magen David Adom acil servisleri, İsrail'in orta kesimindeki Glilot'ta bir otobüs durağında yaşanan olayı "terör saldırısı" olarak tanımladı. Yaşanan olayda 10'u ağır olmak üzere 40 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Konuya ilişkin polisten açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, “Saat 10:08'de Ramat Hasharon'daki Aharon Yariv Bulvarı üzerinde bir kamyonun otobüs durağına çarptığı ihbarı alındı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e ait Haaretz gazetesi, kamyonun altında hala sıkışan kişileri olduğu belirtilirken, görgü tanıkları olayı gerçekleştiren kamyon şoförünün vurularak öldürüldüğünü belirtti. Şoförün kendisine başka kişilerin de yardım ettiği iddia ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Herzliya yakınlarındaki Glilot bölgesi Mossad karargahının yanı sıra, kazanın olduğu bölge aralarında yüksek profilli sinyal istihbarat grubu Birim 8200'ün de bulunduğu çeşitli İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) istihbarat birimlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor.