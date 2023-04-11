11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti

Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun dün akşam basın toplantısında "yaşanan son terör olaylarından muhalefeti sorumlu tutması" üzerine yine protesto düzenledi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:24
Takip Et

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
+
Aa
-

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, göstericilerden polis aleyhinde "Mescid-i Aksa'da ne yaptınız?" şeklinde slogan atılması dikkati çekti.

Haaretz gazetesi, protestoculardan 8 kişinin gözaltına alındığını yazarken, polis tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki gösteride iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisin yasa dışı olduğunu ilan ettiği gösteriye karşı müdahalesi sırasında göstericiler, "yasadışı gösteri diye bir şey yok" diyerek protestolarına devam etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam, tartışmalı yargı düzenlemesi ve ülkedeki son güvenlik durumuna ilişkin İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezinde yaptığı açıklamada, daha önce görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

Netanyahu, İsrail'in bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, önceki hükümet döneminde de birçok olayın yaşandığını söyledi.

ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.