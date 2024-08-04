İsrail'de Netanyahu'ya öfke büyüyor: 'Seçim zamanı geldi'

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli tutsakların serbest bırakılması amacıyla anlaşma yapılması talebiyle düzenlenen gösteriler, Netanyahu yönetimine olan muhalefeti her cumartesi günü göstermeye devam ediyor. 7 Ekim'den itibaren süregelen bu protestolar sırasında, göstericiler Başbakan Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Seçim zamanı geldi" sloganlarıyla seslerini yükseltiyorlar.

"ANLAŞMA ZAMANI GELDİ"

Tel Aviv ve Kudüs'teki başkentlerde, tutuklu yakınları ve destekçileri, binlerce kişinin katılımıyla seçim talebinde bulundu. Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplanan kalabalık, tutuklu takası anlaşmasının imzalanmasını talep ederek, "Anlaşmanın zamanı şimdi, seçim zamanı şimdi" diye sloganlar yükseltti.

NETANYAHU HEDEFTE

Eski diplomat Eran Etzion, bir gösteride yaptığı konuşmada, esir değişim anlaşmasının uzun süredir tamamlanmaya hazır olduğunu ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel sebeplerle anlaşmayı bilinçli olarak ertelediğini belirtti. Etzion, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer güvenlik yetkililerine Netanyahu'ya baskı yaparak anlaşmayı ilerletmeleri çağrısında bulundu ve "Artık harekete geçme zamanı. Netanyahu'ya 'Bu anlaşmayı ve esirlerin hayatını tehlikeye atma hakkın yok' demelisiniz" dedi.

Öte yandan, Tel Aviv'deki başkentte, hükümet karşıtı göstericiler polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail halkı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının yanı sıra Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor. Gazze'deki esirlerin durumu ve savaşın yönetimi konusunda siyasi liderlerin duyarsızlığını eleştiren binlerce gösterici, ülkenin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim yapılmasını talep ediyor.