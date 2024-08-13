İsrail'de patlama sesleri duyuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'de patlama sesleri duyuldu

İsrail'in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyuldu. Hamas yaptığı açıklamada kente 2 adet roket fırlattıklarını duyurdu.

İsrail’in Tel Aviv kentinde patlama sesleri duyuldu. Hamas, kente 2 adet roket attıklarını duyurdu. Kentin kıyı kesimlerine düşen roketler nedeniyle ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Roketlerin kentin yerleşim yerlerine düşmediği öğrenildi.

İsrail’in Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi öldürmesi sonrası hem Hamas hem de İran intikam alacaklarını açıklamıştı. İsrail yönetimi bir süredir İran’dan ve Hamas’tan karşı saldırı bekliyordu. Öte yandan Hizbullah’ın da İsrail’e saldırması bekleniyor. İsrail yönetimi hem ülke genelinde hem de yurt dışındaki temsilcilerde saldırı beklentisi nedeniyle güvenliği artırdı.

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