ÖSYM’den yeni sınav duyurusu: İlk kez uygulanacak

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM’den yeni sınav duyurusu: İlk kez uygulanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencilerin geleceğini şekillendirecek yeni bir girişimi kamuoyuna açıkladı.

Türkiye'de tarım ve orman sektöründe faaliyet gösteren profesyoneller için önemli bir gelişme yaşanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenleyeceği Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığı Sınavı'na ilk defa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ankara'da 24 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu sınav, sektördeki uzmanları bir araya getirecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ÖSYM'nin iş birliğiyle hayata geçirilen bu sınav, ziraat mühendisleri, eczacılar, kimya mühendisleri, kimyagerler, orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ilgili eğitimleri tamamlayan teknikerler ile ziraat teknisyenlerine açık olacak. Sınav, katılımcılara bitki sağlığı ve koruma konusunda derinlemesine bilgi sahibi olma ve bu alanda yetkinliklerini belgeleme fırsatı sunacak.

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BAŞVURU TARİHLERİ DUYURULDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınav süreçlerine dair önemli bir duyuru yapıldı. Adayların, 2024 yılında gerçekleştirilecek olan sınav için başvurularını 9 Ekim'den itibaren 15 Ekim'e kadar gerçekleştirebilecekleri bildirildi. Ayrıca, kaçırılan başvuru fırsatları için bir telafi şansı olarak 23 Ekim tarihi geç başvuru günü olarak belirlendi.

Başvuru işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla tamamlanabilir. Sınav hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen adaylar ise ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve gereken belgeler hakkında bilgi sahibi olabilirler.

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