İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Hamas’ın rehin aldığı İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenliyor.

Dün Tel Aviv’de bir araya gelen İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkilerini dile getirdi.

Ayalon Otoyolunu kapatan göstericiler Netanyahu’yu istifaya davet etti.

Begin Caddesi'nde ise göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.