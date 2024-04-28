İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale

Kaynak: İHA
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale
İsrail’de Hamas’ın elinde bulunan esirlerin evlerine dönmesinin isteyenlerin düzenlediği protesto gösterisinde polis, Netanyahu hükümetini istifaya çağıranlara sert müdahalede bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Hamas’ın rehin aldığı İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenliyor.

Dün Tel Aviv’de bir araya gelen İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkilerini dile getirdi.

Ayalon Otoyolunu kapatan göstericiler Netanyahu’yu istifaya davet etti.

Begin Caddesi'nde ise göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

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