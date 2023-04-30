İsrail'de protestolar bitmiyor

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı reformu planlarına yönelik protestolarda Tel Aviv'in merkezi göstericiler tarafından dolduruldu.

Yasaya karşı çıkanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tartışmalı reform programını bir ay önce rafa kaldırmasına rağmen, Ocak ayından bu yana ülke genelinde gösterilerini sürdürüyor.

Göstericilerin son protestosunda işaret fişekleri yaktığı ve ulusal bayrakları salladığı Tel Aviv'deki mitingde havada tutulan bir pankartta "Tarihin gözleri üzerinizde" yazdığı görüldü.

İsrail vatandaşlarının, Yüksek Mahkeme'yi zayıflatmayı ve politikacılara yargıçların seçiminde daha fazla etki sağlamayı amaçlayan iddialı yasalar konusunda endişelerini dile getirmek için protestolar yaptığı belirtildi.