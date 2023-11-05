İsrail’de Türk mallarını boykot kararı

İsrail’in Gazzeli sivillere yaptığı saldırılar sonrası Türkiye’de İsrail ürünlerine boykotlar yapıldı. İsrail’in önde gelen süper marketleri ise misilleme olarak marketlerinde Türk malı satmama kararı aldı.

İsrail’de Türk mallarını boykot kararı

İsrail’in Hamas’ı bahane ederek havadan ve karadan Gazze’ye saldırıp sivilleri katletmesi üzerine Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler iyice gerildi.

Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılar sonrası gıdadan giyime, temizlik ürünlerinden teknolojiye kadar birçok farklı kategoride İsrail mallarını boykot etmeye başladı.

TÜM TİCARİ İLİŞKİLERİNİ BİTİRDİLER

İsrail’in en büyük zincir marketlerinden Shufersal, Rami Levy ve Yochananof Türkiye’de İsrail mallarına yapılan boykota misilleme olarak Türkiye ile tüm ticari ilişkilerini bitirdiğini ilan etti. Türkiye’nin İsrail’e yaptığı ihracatın içinde sebze-meyve, demir, buğday, otomobil, elektrikli ev eşyaları, işlenmiş gıda ve plastik gereçler gibi kalemler bulunuyor.

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DOMATES İTHALATI DURDURULDU

İsrail’de birçok market zinciri, Büyük çoğunluğunu Türkiye’den ithal ettikleri domatesin alımını durdurduklarını açıkladı. Tarım Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada bu hafta Türkiye’den meyve ve sebze taşıyan gemilerin ülkeye geleceği belirtildi. İsrail’in Türkiye’den alınan domateslere tam boykot uygulanmasının ülkede bir arz sıkıntısı yaratması bekleniyor.

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TÜRKİYE İSRAİL’İN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELER ARASINDA 5. SIRADAYDI

Son yıllarda Türkiye, İsrail’in en çok ithalat yaptığı ülkelerden biri haline gelerek, Çin, ABD, İsviçre ve Almanya’dan sonra beşinci sıraya yerleşmişti. 2019’dan bu yana her yıl çift haneli büyüme yakalayan Türkiye’den ithalat rakamları, 2022’de 7 milyar dolara kadar ulaşmıştı.

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