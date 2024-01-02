İsrail'de üniversiteler eğitime yeniden başladı

Kaynak: AA
İsrail'de üniversiteler eğitime yeniden başladı
Gazze’ye saldırılarını sürdüren İsrail’de üniversiteler, aylık ertelemenin ardından yeniden eğitime başladı.

Times of İsrael haber sitesi, İsrail’deki üniversitelerde eğitimin devam ettiğine ilişkin haberinde, tüm üniversite öğrencilerinin tahminen yüzde 30'unun, yedek kuvvetlerde görev yaptığını aktardı.

Silahaltına alınan üniversite öğrencilerinin bazı tahminlere göre yaklaşık 100 bin asker olduğuna vurgu yapılan haberde, bunların yanı sıra üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin ve çalışan personelin de yedek kuvvetlerde görev yaptığı ifade edildi.

Orduya yedek asker celbinin ise 360 bine çıktığı belirtilen haberde, bunun İsrail tarihinde en büyük rakam olduğu ve üniversite eğitim sisteminde bir kaosa sebep olduğu vurgulandı.

Tel Aviv Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Daniel Zielber, siteye yaptığı açıklamada, arkadaşlarının birçoğunun henüz yedek asker olarak görevde olduğunu dile getirdi.

Haberde, yedek asker olarak görev yapan öğrencilerin birkaç hafta içinde eğitimlerine başlamaya imkan veren önerinin, Üniversite Rektörleri Derneği ile İsrail ordusu yetkilileri tarafından anlaşmayla kabul edildiği aktarıldı.

Son Haberler
TOGG’dan sonda ikinci yerli otomobil VERY çıktı. Elektrikli otomobilin 'otonom' modeli çok ilgi görecek Otomotiv
TOGG’dan sonda ikinci yerli otomobil VERY çıktı. Elektrikli otomobilin 'otonom' modeli çok ilgi görecek
Brent petrolün varil fiyatı yeni yıla 80 doların altında girdi Dünya
Brent petrolün varil fiyatı yeni yıla 80 doların altında girdi
İsrail'in gizli Gazze planı ortaya çıktı Dünya
İsrail'in gizli Gazze planı ortaya çıktı
Dikkat! Çocuklarda görülüyor, uzman isim uyardı Sağlık
Dikkat! Çocuklarda görülüyor, uzman isim uyardı
Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'da büyük onur. Rakiplerine fark attı Spor
Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'da büyük onur. Rakiplerine fark attı
İki üniversitelinin feci ölümü. Biri 21 biri 20 yaşındaydı Gündem
İki üniversitelinin feci ölümü. Biri 21 biri 20 yaşındaydı
2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var? Magazin
2 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 2 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?