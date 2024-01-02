İsrail'de üniversiteler eğitime yeniden başladı

Times of İsrael haber sitesi, İsrail’deki üniversitelerde eğitimin devam ettiğine ilişkin haberinde, tüm üniversite öğrencilerinin tahminen yüzde 30'unun, yedek kuvvetlerde görev yaptığını aktardı.

Silahaltına alınan üniversite öğrencilerinin bazı tahminlere göre yaklaşık 100 bin asker olduğuna vurgu yapılan haberde, bunların yanı sıra üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin ve çalışan personelin de yedek kuvvetlerde görev yaptığı ifade edildi.

Orduya yedek asker celbinin ise 360 bine çıktığı belirtilen haberde, bunun İsrail tarihinde en büyük rakam olduğu ve üniversite eğitim sisteminde bir kaosa sebep olduğu vurgulandı.

Tel Aviv Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Daniel Zielber, siteye yaptığı açıklamada, arkadaşlarının birçoğunun henüz yedek asker olarak görevde olduğunu dile getirdi.

Haberde, yedek asker olarak görev yapan öğrencilerin birkaç hafta içinde eğitimlerine başlamaya imkan veren önerinin, Üniversite Rektörleri Derneği ile İsrail ordusu yetkilileri tarafından anlaşmayla kabul edildiği aktarıldı.