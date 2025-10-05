İsrail'den çok konuşulacak ateşkes açıklaması!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail Hükümet Sözcüsü, "İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları tüm hızıyla devam ederken, son olarak Gazze'ye yardım için gönderilen Sumud Filosu gemilerine İsrail tarafından baskın düzenlendi.

Yapılan baskın sonrası çok sayıda kişi gözaltına alırken, aralarında Türk vatandaşları da yer aldı. Gözaltına alınan Türk vatandaşları, dün İsrail tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan Trump'ın Gazze ve İsrail arasındaki barış çağrıları da devam ediyor.

"GAZZE'DE ATEŞKES YOK, BAZI BOMBALAMALAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

İsrail Hükümet Sözcüsü Trump'ın barış çağrıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump ise "Netanyahu bombardımanı bitirmeye hazır" açıklamasında bulundu.

