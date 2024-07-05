İsrail'den Gazze Vadisi'ne topçu saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA
İsrail'den Gazze Vadisi'ne topçu saldırısı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail askerleri Gazze Vadisi'nde odun toplayan bir gruba topçu saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Nusayrat Kampı'nda bir eve yönelik saldırı düzenledi. Bu saldırıda iki kadın hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Han Yunus kentinin Beni Suheyla ve Muin bölgelerinde düzenlenen saldırılarda da çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. Yaralılar Nasır Hastanesine sevk edildi.

Refah kentinde ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu insani yardım çalışmalarına katılan bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi ve hedef alınan bölgelerde bazı evler yıkıldı.


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